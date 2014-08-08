صحيفة الثورة

تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
الأربعاء 4- 1 -2017 - رقم العدد 16275
الثورة:     نشاطات موسعة للوفد الحكومي .. وحلب تتحول إلى ورشة عمل..المهندس خميس: تأهيل البنى التحتية وإعادة الإنتاج بميزانية مفتوحة وفق الأولويات        الثورة:     الجيش يستهدف تجمعات ومحاور تحرك الإرهابيين في المحطة وجوالك بريف حمص        الثورة:     «حميميم» يسجل 27 خرقاً للمجموعات المسلحة        الثورة:     وزير الأوقاف يلتقي وفداً كنسياً أسترالياً: سورية أنموذج للإخاء والتضامن بـين أبنائها        الثورة:     نظام آل سعود يموّل الإرهاب... تشيكيا: السياسيون الأوروبيون «جبناء» وتحرير حلب أهم حدث سياسي        الثورة:     الانتهاء من تنفيذ البرنامج الوطني للزراعة الأسرية.. وزير الزراعة لـ «الثورة»: استهداف 24 ألف أسرة في 11 محافظة .. بنسبة تنفيذ 100 %        

من نبض الحدث... تركيا.. الخليج وإسرائيل.. منزلقات وفائض جهل وتقديرات لا يقينية!!

التقييم الاستراتيجي السنوي الذي يُجريه كيان الاحتلال الإسرائيلي دورياً، والذي يُوضع بين أيدي صانعي القرار الإسرائيلي، بصرف النظر عن كل ما يتضمنه من تقديرات للموقف سياسياً وعسكرياً، دقتها من عدمها،...النص الكامل

نشاطات موسعة للوفد الحكومي .. وحلب تتحول إلى ورشة عمل...المهندس خميس: تأهيل البنى التحتية وإعادة الإنتاج بميزانية مفتوحة وفق الأولويات.. ودعم المدينة الصناعية بكل احتياجاتها

لليوم الثالث على التوالي كانت حلب على موعد مع أنشطة الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة خاصة بعد أن تم تحرير مدينة حلب من رجس العصابات الإرهابية المسلحة،...النص الكامل

الجيش يستهدف تجمعات ومحاور تحرك الإرهابيين في المحطة وجوالك بريف حمص

استكمالاً لعمليات الجيش ضد الإرهاب المدعوم من أميركا وأدواته في مشيخات النفط والغاز، ولدى نظام أردوغان السفاح قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة أمس على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له خلال العمليات المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري في ريف حمص الشمالي....النص الكامل

«حميميم» يسجل 27 خرقاً للمجموعات المسلحة

أعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم أن المجموعات المسلحة خرقت وقف الأعمال القتالية 27 مرة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية....النص الكامل

وزير الأوقاف يلتقي وفداً كنسياً أسترالياً: سورية أنموذج للإخاء والتضامن بـين أبنائها

أكد وزير الاوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد خلال لقائه أمس وفداً كنسياً استرالياً برئاسة القس ديفيد سميث أن سورية تعرضت خلال سنوات الازمة لحملة تكفيرية وهابية حاولت النيل من وحدة أبنائها وزرع الفرقة بينهم....النص الكامل

الانتهاء من تنفيذ البرنامج الوطني للزراعة الأسرية.. وزير الزراعة لـ « الثورة »: استهداف 24 ألف أسرة في 11 محافظة .. بنسبة تنفيذ 100 %

كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في حديث خاص «للثورة» عن الانتهاء من تنفيذ البرنامج الوطني للزراعة الأسرية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100 % وذلك في 11 محافظة ومدينة هي حلب ودرعا واللاذقية وحمص وطرطوس والغاب والقنيطرة وريف دمشق والسويداء وحماة ودير الزور....النص الكامل

39 مليون ليرة تداولات الأمس .. والمؤشر يرتفع 39 نقطة

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية نتيجة جلسة تداولات أمس 25ر39 نقطة عن الجلسة الماضية ليغلق على قيمة 47ر1680 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 39ر2 نقطة نتيجة تداول 201873 سهما موزعة على 132 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 621ر39 مليون ليرة....النص الكامل

الغراس للفلاحين بأسعار تشجيعية رمزية.. تشــجيـر أكثـر من 470 هكتـــاراً.. وزراعــة 8000 غـرســـة حــراجيــة بالـديـمـاس

بمناسبة عيد الشجرة الخامس والستين، وبالتعاون مع محافظة ريف دمشق، نفذت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أمس حملة تشجير في غابة الصداقة الأندونيسية – السورية في منطقة الديماس....النص الكامل

الدولار بـ 517,43 ليرة للمصارف

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ 43ر517 ليرة كسعر وسطي للمصارف و42ر517 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة....النص الكامل

بانوراما وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال عام 2016... مشاريع وخطط عاجلة لإغاثة الوافدين

رغم الظروف السائدة التي مرت على سورية جراء الحرب التي شُنت عليها، على جميع الصعد، إلا أن عجلة العمل والإنتاج لم تتوقف في ظل الأحداث التي طبعت المشهد العام بالعديد من التذبذبات، ناهيك عما شهدته البنية التحتية والاقتصادية من أضرار وخسائر....النص الكامل

«سورية قلب واحد» ... توقيع «100» عقد بين أسر الشهداء وعدد من التجار والصناعيين

أقيمت في محافظة طرطوس فعاليات مبادرة (سورية قلب واحد) التي تقيمها مؤسسة (لأجلك سورية) التنموية، بالتعاون مع تجار وصناعيي محافظة حلب بهدف تقديم الدعم المادي لأسر الشهداء الأكثر تضرراً وحاجة،...النص الكامل

تكريم 250 من أبناء الشهداء في صالة صحارى

تقديراً للتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل عزة وكرامة سورية وبمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة وبحضور رسمي وشعبي كبيرين أقامت الهيئة العليا لأسر الشهداء في حمص وبالتعاون مع مطرانية السريان الكاثوليك ولجنتي التواصل الاجتماعي والمصالحة في المحافظة...النص الكامل

دورة تدريبية في فنون الاتصال

أقامت نقابه المعلمين بجامعة تشرين بالتعاون مع رابطة أبناء وبنات الشهداء باللاذقية دورة تدريبية مجانبة حول فنون الاتصال لأكثر من 50 متدرباً ومتدربة...النص الكامل

الاستحقاقات السورية 2017.. اجتثاث الجماعات الإرهابية وتطهير المدن

لا خيارات معقدة في سورية سوى بنظر دول العدوان علينا، وعلى رأسها الكيان الصهيوني، فمجرد وقف تمويل ودعم الإرهاب من الدول التي تشن هذه الحرب القذرة على سورية يعني القسم الأعظم من الأزمة في سورية قد وجد طريقه إلى الحل،...النص الكامل

سـورية تنبعث من بين الأنقاض والغـرب وإعلامه أصبحوا أنقاضاً

أيقنت الولايات المتحدة وحلفاؤها رعاة الإرهاب دمار مشروعهم في تدمير سورية في الوقت الذي سجل فيه الجيش السوري وحلفاؤه نصراً رائعاً عبر تحريرهم مدينة حلب ذات الأهمية الكبيرة والاستراتيجية....النص الكامل

الغرب مسؤول عن مآس كثيرة في العالم

خلال ثمانينيات القرن الماضي في أيام الحرب الأفغانية، وقف الغرب إلى جانب المتطرفين الإسلاميين، الذين تشكلت منهم حركتا «طالبان» و«القاعدة» وغيرهما من المنظمات الإرهابية المحظورة في العديد من دول العالم، والتي صبت جام غضبها ليس فقط على الاتحاد السوفييتي وروسيا، بل وعلى الحضارة الغربية عموما....النص الكامل

سياسة فرنسا وإعلامها يشوهان الحقائق في سورية

بينما كان السوريون يحتفلون بانتصار حلب, أخذت السلطات الفرنسية تثير أزمة انسانية, وفيما كان سكان حلب فرحين لتخلصهم من جلاديهم رثت فرنسا مصيرهم....النص الكامل

الثقافة من أجل الحياة..

تجمع الدراسات والأبحاث المتخصصة بالتنمية التي تصدرها منظمة «اليونسكو» والتقرير السنوي للتنمية البشرية، وتقارير أوضاع العالم المختلفة على أن العامل الرئيس في تحقيق التنمية هو الثقافة، وتقر جميع هذه الأبحاث والدراسات الحديثة،...النص الكامل

إصدار.. أمين الريحاني..خارج أسوار الحريم

«خارج الحريم» عنوان كتاب صدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق مع مجلة الموقف الأدبي وهو من اختيار مالك صقور وتقديم اسماعيل الملحم.. للأديب أمين الريحاني....النص الكامل

الوثائق المسمارية مصدر لكتابة تاريخ الشرق القديم

أبدع السومريون الكتابة المسمارية في أواخر الألف الرابع ق.م, ثم طورها الأكاديون في أواسط الألف الثالث ق.م, وبسّطوها ونشروها فتبنتها شعوب عدة في تدوين لغاتها, وانتشر استخدامها على نطاق جغرافي واسع,...النص الكامل

قراءة.. نذير جعفر يرصد في «عوالم روائية».. الرواية السورية خلال قرن

يكاد كتاب «عوالم روائية» للناقد السوري نذير جعفر؛ الصادر مؤخراً عن الهيئة العامة السورية للكتاب؛ أن يُشكل ما يُشبه البانوراما الموسوعية؛ تأخذ بالنقد والإضاءة على المشهد الروائي السوري من زواياه كافة، ففي «مرآة النقد التطبيقي»...النص الكامل

مناهجنا التربوية وضرورة إحياء القيم الوطنية

ليس جديدا» المطالبة بتعديل مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ففي السنوات التي سبقت الحرب، حيث كانت وزارة التربية تعمل على تعديل المناهج وتحديثها، تمت مناقشة تعديل مادة التربية الدينية وطريقة تدريسها، وادخال مفاهيم جديدة لمادة التربية الوطنية تتعلق بالمواطنة وحقوق الانسان، وكان ذلك في العديد من المؤتمرات وورشات العمل....النص الكامل

في محاضرة.. أنواع الذكاءات

كل شخص لديه ذكاء معين يتميز به عن غيره ، ويختلف نوع الذكاء الذي يمتلكه الإنسان من شخص لآخر، ويمكن أن يكون لديه نوعان من الذكاء أوأكثر ،وللتعرف على أنواع الذكاءات المتعددة ،أقيم في مجمع دمر الثقافي مؤخرا» محاضرة لمدرب التنمية البشرية «أنس حتاحت» تحدث عن أنواع الذكاءات والمهن المناسبة لكل نوع ....النص الكامل

أميركا تشهد تراجعاً سياسياً ... حلفاء سورية يسحبون بساط واشنطن السياسي وإدارتها توضب حقائبها

يبدو أن أفولاً أميركياً على الساحة الآسيوية يلوح في الأفق سواء في شرقها أم غربها مع اقتراب رحيل أوباما، ولعل هذا الأفول الذي بلغ مراحل متقدّمة مع انتصار حلب الاستراتيجي الذي أسقط الرهانات الأمريكية،...النص الكامل

ولايتي: المحاولات المستميتة لأعداء العراق مصيرها الفشل... إحكام السيطرة على شرق الموصل قاب قوسين .. والقوات العراقية تقتل 50 عنصراً من «داعش»

تواصل القوات العراقية تقدمها في عمق الاحياء الشرقية للموصل ضمن المرحلة الثانية من عمليات قادمون يانينوى، معلنةً تحرير أكثر من نصف المساحة في الساحل الايسر من المدينة لتقترب من اعلان تحريره بالكامل....النص الكامل

حفتر: أهدافنا مع روسيا مشتركة

كشف القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في حوار نشرته صحيفة «كورييرا دي لا سيرا» الإيطالية أنه يتواصل مع روسيا، لأن ساستها لديهم رؤية واضحة بشأن مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط،...النص الكامل

الفساد ينهش الجسد الصهيوني ويطول نتنياهو... الاحتلال يجند جواسيس جدداً من النساء ويواصل حملاته القمعية .. و«هيومن رايتس ووتش» تكشف تورط مسؤوليه بقضايا قتل الفلسطينيين

يبدو أن الفساد يستشري في جسد الكيان الصهيوني الذي أنشأ كيانه المزعوم على أجساد الفلسطينيين الابرياء، عبر وعود مشؤومة وعد بها من قبل بريطانيا وبدعم من دول الاستعمار الغربي وبغطاء واضح اميركي ودعم لامتناهٍ ،...النص الكامل

أنت والنجوم

الصيدليات المناوبة ليلاً حتى 9 صباحاً

هواتف ضرورية

منافسة و تألق لفرساننا في الدوري الإماراتي.. ختام 2016 في الشارقة

اختتمت في نادي الشارقة آخر مباريات الدوري الإماراتي لقفز الحواجز لعام 2016 بمشاركة عدد من فرسان سورية. الذين تمكنوا كعادتهم من إضافة التمييز للمباريات والتواجد المميز على منصات التتويج ....النص الكامل

دوري كرة الصالات.. عمال حماة إلى الدرجة الأولى

تأهل فريق عمال حماة إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم داخل الصالات بعد تصدره فرق المجموعة الرابعة من دوري mtn التصنيفي، والتي أقيمت مبارياتها في الصالة الرياضية بحماة....النص الكامل

الليلــة.. ريال مدريد- إشبيلية ، توتنهام- تشيلسي وغداً ، أتلتيكو بلباو- برشلونة

تستكمل اليوم وغداً منافسات ذهاب دور الستة عشر من النسخة الـ (115) من كأس إسبانيا لكرة القدم ، حيث يستهل ريال مدريد وبرشلونة السنة الجديدة باختبارين متفاوتين عندما يتواجهان مع إشبيلية وأتلتيكو بلباو توالياً ....النص الكامل

بناء كرة يد في نادي دير عطية..والحرفي «المشرف»: عازمون على بناء فريق منافس

بعد أن أطلق نادي دير عطية مشروعه الرائد في صناعة كرة يد متطورة، عبر نسج قاعدة متينة للعبة بإشراف كادر تدريبي مختص، نسأل: أين وصل هذا المشروع ؟ وما الصعوبات التي تعترض مسيرته؟...النص الكامل

تكريم 60 طفلاً يتيماً

تحت عنوان «معا على درب الطفولة» نظم مركز الثقلين الخيري ومبادرة الفينيق السوري أمس حفل تكريم لـ 60 من الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وذلك في كنيسة سيدة دمشق....النص الكامل

رنا شميس تعيش صراعاتها في «الغريب»

تتابع الفنانة رنا شميس تصوير مشاهدها في المسلسل الاجتماعي المعاصر (الغريب) وهو من إخراج محمد زهير رجب و تأليف عبد المجيد حيدر وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية ، وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة تشير الفنانة رنا شميس إلى أنها تؤدي في العمل شخصية (نهال) ، تقول :...النص الكامل

«تورك وكايكوس»

«تورك وكايكوس» هو اسم لأجمل مجموعة جزر في المحيط الأطلسي، و«تورك» اسم لصبار غريب الشكل يغطي رأسه قبعة حمراء اللون بينما يرمز اسم «وكايكوس» إلى سلسلة صخور متراصة إلى جانب بعضها بعضاً في البحر....النص الكامل

أطـفــــال «بــدو الـبـحــــر»

بخلاف معظم البشر، يستطيع أطفال قبيلة في تايلاند الرؤية تحت الأمواج بوضوح تام، فهم يستطيعون العوم في الماء خلال المد لكن بطريقة مختلفة فهم يقضون تحت الماء وقتاً أكثر مما يقضونه فوقها، وتكون أعينهم مفتوحة، وكأنهم دلافين صغيرة....النص الكامل

استبيان صحيفة الثورة حول دور النشر.. نصرُّ على الاحتفاء بفضاءات ثقافية موازية..!

دور النشر السورية تصارع للبقاء..!...النص الكامل

صناعة لابد دعمها

سواء كانت أول مطبعة في هذا الشرق بدأت أعمالها في حلب أم بيروت، فإن الأمر لا يختلف، فهي بلاد الشام وسورية الطبيعية ورسالة الحرف الأول الذي أبدعته أوغاريت ليكون رسالة العلم والمعرفة إلى العالم، وفي هذا الوطن المترامي الأطراف كانت أول الصحف والمجلات أيضاً من بلاد الشام، وإلى مصر....النص الكامل

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