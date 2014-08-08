صحيفة الثورة

صناعة لابد دعمها

سواء كانت أول مطبعة في هذا الشرق بدأت أعمالها في حلب أم بيروت، فإن الأمر لا يختلف، فهي بلاد الشام وسورية الطبيعية ورسالة الحرف الأول الذي أبدعته أوغاريت ليكون رسالة العلم والمعرفة إلى العالم، وفي هذا الوطن المترامي الأطراف كانت أول الصحف والمجلات أيضاً من بلاد الشام، وإلى مصر.... النص الكامل



