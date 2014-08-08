صحيفة الثورة

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الجيش يستهدف تجمعات ومحاور تحرك الإرهابيين في المحطة وجوالك بريف حمص
استكمالاً لعمليات الجيش ضد الإرهاب المدعوم من أميركا وأدواته في مشيخات النفط والغاز، ولدى نظام أردوغان السفاح قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة أمس على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له خلال العمليات المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري في ريف حمص الشمالي....النص الكامل
39 مليون ليرة تداولات الأمس .. والمؤشر يرتفع 39 نقطة
ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية نتيجة جلسة تداولات أمس 25ر39 نقطة عن الجلسة الماضية ليغلق على قيمة 47ر1680 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 39ر2 نقطة نتيجة تداول 201873 سهما موزعة على 132 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 621ر39 مليون ليرة....النص الكامل
الدولار بـ 517,43 ليرة للمصارف
حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ 43ر517 ليرة كسعر وسطي للمصارف و42ر517 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة....النص الكامل
تكريم 250 من أبناء الشهداء في صالة صحارى
تقديراً للتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل عزة وكرامة سورية وبمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة وبحضور رسمي وشعبي كبيرين أقامت الهيئة العليا لأسر الشهداء في حمص وبالتعاون مع مطرانية السريان الكاثوليك ولجنتي التواصل الاجتماعي والمصالحة في المحافظة...النص الكامل
دورة تدريبية في فنون الاتصال
أقامت نقابه المعلمين بجامعة تشرين بالتعاون مع رابطة أبناء وبنات الشهداء باللاذقية دورة تدريبية مجانبة حول فنون الاتصال لأكثر من 50 متدرباً ومتدربة...النص الكامل
الغرب مسؤول عن مآس كثيرة في العالم
خلال ثمانينيات القرن الماضي في أيام الحرب الأفغانية، وقف الغرب إلى جانب المتطرفين الإسلاميين، الذين تشكلت منهم حركتا «طالبان» و«القاعدة» وغيرهما من المنظمات الإرهابية المحظورة في العديد من دول العالم، والتي صبت جام غضبها ليس فقط على الاتحاد السوفييتي وروسيا، بل وعلى الحضارة الغربية عموما....النص الكامل
الثقافة من أجل الحياة..
تجمع الدراسات والأبحاث المتخصصة بالتنمية التي تصدرها منظمة «اليونسكو» والتقرير السنوي للتنمية البشرية، وتقارير أوضاع العالم المختلفة على أن العامل الرئيس في تحقيق التنمية هو الثقافة، وتقر جميع هذه الأبحاث والدراسات الحديثة،...النص الكامل
إصدار.. أمين الريحاني..خارج أسوار الحريم
«خارج الحريم» عنوان كتاب صدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق مع مجلة الموقف الأدبي وهو من اختيار مالك صقور وتقديم اسماعيل الملحم.. للأديب أمين الريحاني....النص الكامل
الوثائق المسمارية مصدر لكتابة تاريخ الشرق القديم
أبدع السومريون الكتابة المسمارية في أواخر الألف الرابع ق.م, ثم طورها الأكاديون في أواسط الألف الثالث ق.م, وبسّطوها ونشروها فتبنتها شعوب عدة في تدوين لغاتها, وانتشر استخدامها على نطاق جغرافي واسع,...النص الكامل
مناهجنا التربوية وضرورة إحياء القيم الوطنية
ليس جديدا» المطالبة بتعديل مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ففي السنوات التي سبقت الحرب، حيث كانت وزارة التربية تعمل على تعديل المناهج وتحديثها، تمت مناقشة تعديل مادة التربية الدينية وطريقة تدريسها، وادخال مفاهيم جديدة لمادة التربية الوطنية تتعلق بالمواطنة وحقوق الانسان، وكان ذلك في العديد من المؤتمرات وورشات العمل....النص الكامل
في محاضرة.. أنواع الذكاءات
كل شخص لديه ذكاء معين يتميز به عن غيره ، ويختلف نوع الذكاء الذي يمتلكه الإنسان من شخص لآخر، ويمكن أن يكون لديه نوعان من الذكاء أوأكثر ،وللتعرف على أنواع الذكاءات المتعددة ،أقيم في مجمع دمر الثقافي مؤخرا» محاضرة لمدرب التنمية البشرية «أنس حتاحت» تحدث عن أنواع الذكاءات والمهن المناسبة لكل نوع ....النص الكامل
حفتر: أهدافنا مع روسيا مشتركة
كشف القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في حوار نشرته صحيفة «كورييرا دي لا سيرا» الإيطالية أنه يتواصل مع روسيا، لأن ساستها لديهم رؤية واضحة بشأن مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط،...النص الكامل
تكريم 60 طفلاً يتيماً
تحت عنوان «معا على درب الطفولة» نظم مركز الثقلين الخيري ومبادرة الفينيق السوري أمس حفل تكريم لـ 60 من الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وذلك في كنيسة سيدة دمشق....النص الكامل
رنا شميس تعيش صراعاتها في «الغريب»
تتابع الفنانة رنا شميس تصوير مشاهدها في المسلسل الاجتماعي المعاصر (الغريب) وهو من إخراج محمد زهير رجب و تأليف عبد المجيد حيدر وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية ، وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة تشير الفنانة رنا شميس إلى أنها تؤدي في العمل شخصية (نهال) ، تقول :...النص الكامل
«تورك وكايكوس»
«تورك وكايكوس» هو اسم لأجمل مجموعة جزر في المحيط الأطلسي، و«تورك» اسم لصبار غريب الشكل يغطي رأسه قبعة حمراء اللون بينما يرمز اسم «وكايكوس» إلى سلسلة صخور متراصة إلى جانب بعضها بعضاً في البحر....النص الكامل
أطـفــــال «بــدو الـبـحــــر»
بخلاف معظم البشر، يستطيع أطفال قبيلة في تايلاند الرؤية تحت الأمواج بوضوح تام، فهم يستطيعون العوم في الماء خلال المد لكن بطريقة مختلفة فهم يقضون تحت الماء وقتاً أكثر مما يقضونه فوقها، وتكون أعينهم مفتوحة، وكأنهم دلافين صغيرة....النص الكامل
صناعة لابد دعمها
سواء كانت أول مطبعة في هذا الشرق بدأت أعمالها في حلب أم بيروت، فإن الأمر لا يختلف، فهي بلاد الشام وسورية الطبيعية ورسالة الحرف الأول الذي أبدعته أوغاريت ليكون رسالة العلم والمعرفة إلى العالم، وفي هذا الوطن المترامي الأطراف كانت أول الصحف والمجلات أيضاً من بلاد الشام، وإلى مصر....النص الكامل
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